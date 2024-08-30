Golcü ’seferi’

Kulüp tarihinde üst üste bir çok ilki yaşayan Süper Lig ekibi Bodrum FK, yıldız forveti George Puşcaş'ın yanına bir forvet daha getiriyor. Süper Lig tarihindeki ilk maçında Gaziantep FK ile oynayan, ilk golünü 2. haftada Eyüpspor karşısında atan ve ilk galibiyetini 3-1'lik skorla Konyaspor karşısında alan yeşil-beyazlılar, deplasmandaki ilk galibiyetini yarın Ege derbisinde Göztepe karşısında almak isterken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Muğla temsilcisinin, Ukrayna Ligi takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Taulant Seferi'yi transfer etmek için çalışmalara başladığı ifade edilirken oyuncu ve takımıyla büyük oranda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Forvetin yanı sıra kanatlarda da oynama özelliği olan Seferi, geçen sezon kiralık oynadığı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Baniyas'ta 27 maçta 12 gol attı. 1996 doğumlu futbolcu, 2022-23 sezonunda Poltava'da ise 34 karşılaşmada 14 kez ağları sarsmış, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 de Konferans Ligi maçında süre almıştı.

EN PARLAK SEZONU TİRAN'DA

Seferi, en skorer sezonunu 2021-22 döneminde yaşadı. Tiran formasıyla 43 müsabakada 19 defa fileleri havalandırmıştı. Arnavut futbolcu, 21 kez Arnavut Milli Takımı'nda, 2 defa da Kuzey Makedonya Milli Takımı formaları giymişti. Rabotnicki altyapısında yetişen tecrübeli hücumcu, Young Boys, Winterthur, Wohlen, Neuchatel Xamax ve Teuta takımlarında da görev almıştı.

GÖZTEPE'YE ŞANSI TUTUYOR

Bodrum FK, Göztepe'ye karşı oynadığı müsabakalarda hiç yenilgi almadı. İki takım ilk olarak 2022- 23 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı. Bodrum FK, rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi bildi. Bodrum'da oynanan rövanş müsabakası ise 1-1'lik sonuçla sona erdi. Aynı sezon iki ekip 1. Lig Play-Off çeyrek finalinde de rakip oldu. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibi takım Göztepe'yi 3-1 yenerek Süper Lig hayallerine veda etmesine neden oldu. Geçen sezon oynanan maçlarda da Bodrum, rakibine galibiyet sevinci yaşatmadı. Yeşil-beyazlılar sahasında Göz-Göz'ü 3-0 yenerken, son haftada İzmir'deki maç 1-1 bitti.

EGE VE OBEKPA HAZIR

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da takımın genç yıldızlarından Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa motive olduklarını, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyleyen Ege Bilsel, "Takımıma katkı vermeye başladım, bunun için çok mutluyum. Ben çok çalışıyorum, gerçekten çok büyük hayallerim, hedeflerim var" dedi. Takımın Nijeryalı genç yeteneği Gabriel Obekpa ise, "Taraftarla buluşmak da gerçekten çok olağanüstü bir durumdu. Konyaspor maçı öncesi, maçın devamında bizi inanılmaz derecede motive ettiler, tezahüratlarda bulundular, bu da beni daha çok iştahlandırdı. Onlar için yüzde yüzümü vermek için açıkçası sabırsızlanıyorum" diye konuştu.