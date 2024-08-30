Kara Kartal’dan harika performans

BERKE ÖZBAY YAZDI...

Yeni sezona yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle Galatasaray'ı 5-0 yenerek görkemli bir açılış yapan Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Lugano'yu 5-1 yenerek adeta sahadan sildi. Mücadeleye taraftarının da desteğiyle etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, İtalyan yıldızı ile henüz 7. dakikada skorda avantajı eline geçirdi. Baskılı oyunuyla Lugano'nun etkili olmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, topun hakimiyetini eline alırken, başarılı savunmasıyla rakibine net pozisyon vermedi. Buna karşılık baskı sonucu rakibin özellikle birinci bölgesinde kaptığı toplarla gole çok yaklaştı.

İLK YARIDA BİTEBİLİRDİ

Hücumda Rafa Silva, Semih ve Immobile üçlüsünün etkinliğiyle siyah-beyazlılar henüz ilk yarıda maçı koparabilirdi. Rakip kaleyi birçok kez abluka altına alan Beşiktaş, yıldız isimleriyle doğru final paslarını bulurken Lugano kalesine ikinci golü atmak için denemelerini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da aynı kimlikle sahaya çıktı ve iyi oyununu sürdürdü. Tek eksik olan ikinci goldü.

ŞOKU ÇABUK ATLATTI

Kritik randevuda Beşiktaş baskısıyla ve hücumdaki etkinliğiyle ikinci golü ararken, son yarım saate girilirken kalesinde şok bir gol gördü. Sağlı sollu ataklarla Lugano kalesini yoklayan ve birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyen siyahbeyazlılar için futbolda yine o meşhur kural işledi: Atamayana atarlar. Ancak Kara Kartal şoku üstünden çabuk attı ve yıldız isimleriyle sonuca gitmesini bildi. Beşiktaş, sezon başından bu yana olduğu gibi taraftarlarını yine mutlu etmeyi başarırken, gelecek adına ise umut verdi.