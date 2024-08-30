Kartal tam gaz

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Beşiktaş, 3-3'ün rövanşında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. 7. dakikada Gedson'un pasında Masuaku ceza yayının gerisinden bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Saipi'nin çeldiği topa kale önünde Immobile'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 41. dakikada Rafa Silva'nın pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda kaleci Saipi topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Semih'in şutunda Papadopoulos meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI

59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1. 65. dakikada Rafa Silva'nın pasında Gedson'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 70. dakikada Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva'nın aşırtma şutuyla fark ikiye çıktı: 3-1. 71. dakikada Gedson'un pasında ceza sahasına giren Immobile topu kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1. 90+2. dakikada Muçi'nin şutunda kaleciden dönen topu Salih boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1. Siyah-beyazlılar İsviçre temsilcisini taraftarı önünde farklı mağlup ederken adını Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardı.

SEMİH İÇERİ NDOUR DIŞARI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk eden Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maça göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. İsviçre'deki ilk maçta Cher Ndour'a forma verip Semih Kılıçsoy'u yedek soyunduran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Dolmabahçe'deki müsabakada ise Semih'i sahaya sürerek, Ndour'u kulübeye çekti.

30 AĞUSTOS COŞKUSU

Beşiktaş dün akşam oynanan maçta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde kapalı tribünün alt bölümünü kaplayan büyüklükte Türk bayrağı açtı. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nı büyük oranda doldurdu. Takımların sahaya çıkışı esnasında UEFA'nın Avrupa Ligi için bestelediği müzik yerine İzmir Marşı çalındı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsveçli teknik direktör Sven- Goran Eriksson ve Beşiktaş'ın eski teknik adamlarından Christoph Daum unutulmadı.