Nazilli yasağı kaldırdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor, aylar süren çabaların ardından transfer yasağını kaldırdı. Pazar günü Giresunspor deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçı öncesinde transferlerinin lisanslarını çıkaracak siyahbeyazlı kulüp, 5 yeni futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Transfer yasağını yaklaşık 1 yıl sonra açan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, kulüpten 18 alacak dosyasının tamamını çözdüklerini belirtirken eski futbolcular Merter Estik, Zekeriya Topayan ve Alim Harlak'ın da alacağının ödenmesi ile bu oyuncuların lisansları Giresun maçına yetiştirecek. Nazillispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Ender Güneş, Fenerbahçe ve Gaziantep FK altyapısında yetişen, kulübün altyapısında da oynayan 20 yaşındaki orta saha Yusuf Mert Yıldırım, 1922 Konyaspor altyapısında yetişen ön libero Mücahit Kaya, daha önce altyapıda oynayan Onur Yeniçulha ile Elazığspor ve Eskişehirspor altyapısında yetişen kanat Emre Lale, profesyonel sözleşme imzaladı.

ÖZKAN KILIÇ UMUT DOLU

Nazillispor A.Ş'de gözler hafta sonu oynanacak Giresun maçına çevrilirken teknik direktör Özkan Kılıç, sezonun ilk müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu. 1 haftadır Naz Naz'ı yeni sezona hazırlayan çiçeği burnunda teknik patron Kılıç, "Hem mental, hem fiziksel olarak hazır; savunmada ve hücumda futbolun doğrularını yapmaya çalışan, taraftarımızın maç gününü heyecanla beklediği bir takım hayalim var. Bunu yapmak için her şeyi yapacağımıza Nazilli halkının hiç şüphesi olmasın" dedi.