Aslan hareketli

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yönetim, kadroya neşteri vuruyor. Sarıkırmızılılarda Wilfried Zaha ve Derick Köhn'ün yeni adresi belli olurken, kurmayların Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldığı öğrenildi. İstanbul ekibinin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi bir türlü alamadığı Wilfried Zaha'nın kiralık olarak Lyon'un yolunu tuttuğu ifade edilirken, Derrick Köhn'ün de aynı formül ile Werder Bremen ile anlaştı. Sarı-kırmızılılarda Dubois ile ücretinin tamamı olmasa bile bir kısmının ödenerek yolların ayrılacağı, fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği belirtildi.

KÖHN YERİNE JAKOBS

Öte yandan Aslan, Köhn'ün yerini hemen dolduruyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde olan Monaco'nun sol beki Ismael Jakobs'un transferi konusunda mutlu sona ulaştığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek. Aslan'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez sakatlığı, Sara ise eşinin doğumu sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.