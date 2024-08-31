Flaş itiraf

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu yarın 24Erzincanspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı maçla açacak Altay'da başkan Süleyman Özkaral Enes Öğrüce'nin satışı ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Özkaral, 24 Haziran 2024'te Süper Lig ekibi Bodrum FK'ya 15 milyon TL'ye yakın bir bedelle transfer olan 2007 doğumlu oyuncudan kazanılan bonservis ücretinin bir kısmını kendi ticareti için kullandığını ifade etti. Özkaral, "Çok büyük bir borç devraldım. Kulüp tarihinde kendi cebinden kulübe en yüksek ödeme yapan 2. ya da 3. başkan ben olabilirim. Şirketimden neredeyse her gün Altay'ın yaşaması için kulübümüze para harcıyorum. Enes'in transferinden gelen paranın belli bir miktarını kullandığım doğru. Kendi ticaretimi devam ettirip kulübümüzü finanse edebilmek için bunu yapmak zorundaydım" dedi.

YENİ FORMAYI BEĞENMEDİ

"Altay'ın ayakta kalması, ödemelere devam etmesi için elimden geleni yaptığımdan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerine devam eden siyah-beyazlıların başkanı Süleyman Özkaral, yeni sezon formaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Özkaral, "Adidas'ın bize sunduğu yeni dizaynları beğenmedik. O sebepten geçen sezonki modelleri yeniden sipariş ettik. Geçen sezondan kalan formalarla devam edeceğiz diye bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.