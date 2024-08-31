İncirliova’ya dev yatırım

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten'in girişimleriyle İncirliova ilçesine büyük yatırımlar yapılıyor. Toplamda 85 milyon 132 bin 500 TL değerindeki bu yatırımlar, ilçenin spor ve gençlik altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Projeler arasında 1 adet gençlik merkezi, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet bireysel antrenman spor salonu ve 2 adet tenis kortu bulunuyor. Bu tesisler, İncirliova'nın spor ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak. AK Parti heyeti, yapılan bu yatırımların İncirliova'nın sosyal ve sportif yaşamını önemli ölçüde geliştireceğini belirterek, "Bu projelerle İncirliova'nın spor ve gençlik altyapısını güçlendirerek, vatandaşlarımıza modern ve çağdaş tesisler sunuyoruz. Milletvekillerimizle birlikte, ilçemizin gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandılar.

BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK

Öte yandan, projelerin tamamlanmasıyla birlikte, İncirliova halkı modern ve donanımlı tesislerden faydalanarak daha aktif bir yaşam sürdürebilecek.