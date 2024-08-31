Kanarya çok farklı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. 8'de kaleci Ertuğrul'un pasında araya giren Fred topu Dzeko'yla buluşturdu. Boşnak yıldızın sert vuruşunda Ertuğrul topu çeldi. 43'te Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Tadic'in yerden şutunda top köşeden filelere gitti: 1-0. 45+1'de Saint-Maximin'in sert ortasında savunmadan seken top direğe çarparak kornere gitti.

ÖNDE BASKI DEVAM ETTİ

İlk yarıda rakibini kendi yarı sahasına hapseden Fenerbahçe, ikinci yarıda da bu oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler 65'te farkı ikiye çıkardı. Livakovic'in gönderdiği uzun topta hareketlenen Tadic, topu Ertuğrul'un üstünden ağlara gönderdi. 68'de sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın yerden pasına gelişine vuran Dzeko topu doksana yolladı: 3-0. 75'te Tadic'in ortasında En Nesyri'nin kafa vuruşu önce kaleci Ertuğrul'a, ardından da direğe çarparak oyun alanına döndü. 90+5'te Mert Hakan'ın şutu direkten döndü ve maç 3-0 sona erdi.

MOURİNHO'DAN İLK KEZ AYNI 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü. Portekizli çalıştırıcı, 5-0 kazandıkları Rizespor maçının ilk 11'ini bozmadı. Cezası sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da kadrodaki yerini alırken, tek eksik ise bileğindeki sakatlığı devam eden Bright Osayi-Samuel oldu. Samet, Peres, Krunic, Kent ve Zajc ise teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı. Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı. Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.