Manisa tatsız

Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü ile Adanaspor ile karşı karşıya geldi. 8. dakikada sağ kanattan uzun taç atışında savunmadan seken topa ceza sahası ön alanından Bartu'nun müdahalesinde top Jankat'ın kucağında kaldı. 30. dakikada kullanılan kornerde ön direğe hareketlenen Okyere, Ciss'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. 32'de penaltı kullanan Oğuz topu üst direkten dışarı gönderdi.

POZİSYONLARI HARCADILAR

İkinci yarıda da üstün olan taraf ev sahibiydi ancak aranan gol gelmedi. 46. dakikada sol kanattan hareket eden Fofana arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Diallo'nun müdahalesi sonrası top Jankat'tan sekerek Oğuz vurdu. Turgay'a çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını işaret etti. 49. dakikada VAR'da inceleme yapan Hakem Ömer Faruk Gültekin penaltıyı iptal etti. 56. dakikada Oğuz'un ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Fofana vuruşunu yaptı. Top Jankat'ta kaldı. 64. dakikada sağ kanattan Oktay'ın pasında topla buluşan Okyere'nin sert vuruşunda Jankat'tan seken top kornere çıktı. 71. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası ortasında gelişine vuran Diakite'nin şutunu Alperen kurtardı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.