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Haberler Spor

Menemen FK’nın konuğu Mersin

Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçında bugün saat 19.00’da Mersin İdmanyurdu’nu ağırlıyor.

HABER MERKEZİ
Menemen FK’nın konuğu Mersin

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta perde bugün açılacak. Geçen sezon Play-Off etabında 1. Lig'e çıkma ümitlerine veda eden ve yeni döneme şampiyonluk parolasıyla giren Menemen Futbol Kulübü ve Mersin İdmanyurdu bugün İzmir'de karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Murat Kasap'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve kadrolarını güçlendirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "İyi hazırlandık, sahada en iyi şekilde mücadelemizi göstereceğiz" dedi.

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