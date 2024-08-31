Vurduğunuz gol olsun

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İLK 8 SON 16'YA KALACAK

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise Play-Off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-Off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak. Konferans Ligi mücadeleleri ise 3 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.