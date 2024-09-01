2. Lig’de pazar şöleni

TFF 2. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Ege ekipleri sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ege temsilcileri sezona iyi başlamak için mücadele edecek. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta sezona büyük sıkıntılarla giren Bucaspor 1928, saat 16.00'da Erbaaspor'a konuk olacak. Müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek. Hoca değişikliğine giden Manisa ekibi Somaspor, saat 16.00'da Diyarbekirspor'u ağırlayacak. Maçta Abdullah Volkan Aydın görev yapacak. Sezona baştan aşağıya yenilenmiş bir şekilde girecek olan Nazillispor ise saat 19.00'da Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçta Can Cengiz düdük çalacak.

ALTAY GALİBİYET İSTİYOR

İkinci Lig Beyaz Grup'ta yeni hocası ve oyuncularıyla Altınordu, sahasında saat 17.00'de İnegölspor'u ağırlayacak. Müsabakayı Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Geçtiğimiz sezon küme düşme acısı yaşayan ve ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Altay, saat 19.00'da Erzincanspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Fevzi Erdem Akbaş görev yapacak. Yenilenmiş kadrosuyla şampiyonluk için mücadele edecek olan Fethiyespor ise aynı saatte güçlü rakibi Kastomunspor'u ağırlayacak. Maçta Burak Demirkıran düdük çalacak.