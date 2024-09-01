Aslan moral buldu

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu. 9'da Metehan'nın uzun pasında kalesini terk eden kaleci Deniz kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu'nun dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0. 18'de Mertens'in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2. 31'de orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper, plase vuruşla topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi: 0-3. 35'te Muslera'nın kaleden açıldığını gören Aymbetov'un yaptığı aşırtma vuruşunda top yerden sekerek auta çıktı. 38'de sağda topla buluşan Batshuayi'nin arka direğe ortasına gelişine sert bir şut çıkaran Mertens topu köşeden ağlara gönderdi ve ilk yarı 0-4 sona erdi. İkinci yarıda her iki takım da çok fazla pozisyona girdi. 60'ta Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 0-5.

AÇIK FUTBOL DEVAM ETTİ

64'te Yusuf'un şutu savunmadan döndü. VAR uyarısıyla bu pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Yusuf'un kullandığı penaltı vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 77'de Fougeu'nun düşürülmesiyle ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. 79'da Gravillon penaltıyı gole çevirdi: 1-5. 88'de soldan Mertens'in ortasında Yusuf topa hareketlenirken Tolga'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası Kadir Sağlam, Tolga'ya kırmızı kart gösterdi. 90'da Batshuayi'nin penaltısını kaleci Deniz kurtardı ve maçı Galatasaray 1-5 kazandı.

METEHAN İLK KEZ ŞANS BULDU

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren 21 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon herhangi bir resmi maçta süre alamamıştı. Adana Demirspor ile oynanan maçta Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerine şans buldu.

ICARDİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, 19'uncu dakikada bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Icardi sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Icardi, 25'inci dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı. Yıldız oyuncunun durumunun bugün netleşeceği ifade edildi.