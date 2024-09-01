Derbi Göz-Göz’ün

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında seyircisiz oynan maçta evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayan Göztepe, ilk galibiyetini aldı: 2-0. İlk 3 maçını beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılar önce 16'ncı dakikada Romulo'nun golüyle perdeyi açtı: 1-0. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Djalma farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede de avantaöını korudu ve galibiyeti aldı. Göztepe bu sonuçla puanını 4 maç sonunda 6'ya çıkarıp milli araya moralli girdi. Bodrum FK is 2'nci yenilgisini aldı, 3 puanda kaldı.

BREZİLYALILAR SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 16'ncı dakikasında Göztepe öne geçti. Tijanic'in pasında topla buluşan Djalma'nın sol kanttan yaptığı ortada Romulo arka direkte topa dokundu, ağlar havalandı: 1-0. 41'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Djalma şık çalımlarla ceza alanına girip sert vurdu, Bodrum FK savunmasına da çarpan top kaleci Sousa'yı yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0. 56'ncı dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan buluşan Puşcaş'ın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

FIRSATLARI KAÇIRDILAR

69'uncu dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Romulo'nun ceza sahasına girer girmez attığı pası Juan altıpasta kontrol edemedi, Göz- Göz net fırsatı kaçırdı. 84'üncü dakikada Ahmed'in pasında Doğan ceza sahası dışından gelişine çok sert vurdu, kaleci Sousa topu son anda kornere çeldi. Maç 2-0 sona erdi.

ROMULO'DAN BİR GOL DAHA

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso gollerine devam ediyor. Fenerbahçe maçında son dakikada takımına 1 puanı getiren golü kaydeden genç gorvet, Bodrum FK maçını da boş geçmedi. Romulo bu sezon ikinci golünü yine iç sahada kaydetti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Bodrum FK taraftarı, kritik Göztepe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Bodrum'dan yollara düşen 12. adam, tribünde kendilerine ayrılan bölümdeki yerini aldı. Yeşil-beyazlılar, maç boyunca tezahüratlar yaparak takımlarına büyük destek verdi.

STAT DIŞINDA COŞKULU KARŞILAMA

Göztepe taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle TFF'den 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmamak için stat girişinde bir araya gelerek takım otobüsünü karşıladı. Meşaleler ve bestelerle Güzelyalı'yı yangın yerine çeviren 12. adam, otobüse eşlik etti. Daha sonra güney kale arkasında toplanan taraftarlar, kendileriyle özdeşleşen Medcezir şarkısını stat dışında söyledi.

STOİLOV'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen haftaki Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak Bodrum FK karşısına 4 değişiklikle çıktı. Bulgar teknik adam, Bodrum FK maçında Lasse Nielsen'in sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare'yi 11'e yerleştirirken, Koray Günter yerine Malcolm Bokele'yi, Miroshi'nin yerine Taha'yı, Kubilay'ın yerine ise Juan Silva'yı monte etti. Göztepe'nin yıldız oyuncusu Kuryu Matsuki sağlık problemi nedeniyle kadroda yer almazken, Arda Özçimen de sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

TAŞDEMİR 'İSTİKRAR' DEDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen hafta Konyaspor karşısında galip gelen 11'i Göztepe karşısında da bozmadı. Göz-Göz karşısında ilk 11'de değişiklik yapmayı tercih etmeyen Taşdemir, istikrarı sürdürdü.