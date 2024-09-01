F.Bahçe bayramı

Sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Fenerbahçe, ligde özellikle son haftadaki müthiş grafiği ile taraftarlarının beğenisini kazanırken yenilmezlik serisine de bir yenisi ekleyerek göz kamaştırıyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u Dusan Tadic'in 2, Edin Dzeko'nun 1 golüyle 3-0 yenerek ayrılan sarı-lLacivertliler, bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, seriyi 31 maça yükseltti. Kanarya, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de rakipleri ile berabere kaldı. F.Bahçe son iki haftada attığı 8 golle rakiplerine şimdiden gözdağı verirken bu iki maçta (Ç.Rize- Alanya) kalesini gole kapattı.

GÖZTEPE'YE KALESİNİ KAPATAMADI

Ligde sadece Göztepe'nin gollerine engel olamayan ekip ilk haftada da Adana Demirspor'u 1-0'lık sonuçla geçmişti. Attığı iki golle Alanyaspor'un en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Tadic gelecek hedefleri ile ilgili maç maç düşünerek ilerlediklerini kaydederek, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden bizim oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Taraftarlarımız ise her maça hazırlar. Daima tribünlerde bizi desteklemek için hazırlar. Bize her zaman enerji veriyorlar" diye konuştu.

AMRABAT İMZALADI

Fenerbahçe, İtalya'nın Fiorentina takımdan kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı orta saha Sofyan Amrabat için dün imza töreni düzenledi. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törende Sofyan Amrabat'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da yer aldı. Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Acun Ilıcalı'ya da çabaları için teşekkür ediyorum. İlk günden beri bir ailenin parçası gibi hissediyorum. Beni ne kadar istediklerini göstermişlerdi. Bu güveni ben de iyi değerlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği iddialarıyla ilgili ise "Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçerim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Bu teklifleri alınca düşünmek çok normal. Galatasaray, hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a ve diğer kulüplere saygım var." ifadelerini kullandı.

DZEKO FIRTINASI

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 67. dakikada farkı 3'e çıkaran golü atarken 2014/15'ten bu yana iki farklı Süper Lig sezonunda forma giydiği ilk dört maçta da gol katkısında bulunan tek oyuncu olmayı başardı. Dzeko ligde gol sayısını 4'e çıkarttı.