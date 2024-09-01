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Haberler Spor

Fırtına deplasmanda 2 puan bıraktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakikada başladığı gibi sonuçlanırken, iki takımda 1'er puanın sahibi oldu.

HABER MERKEZİ
Fırtına deplasmanda 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Eyüpspor puanını 8 yaptı. Trabzonspor ise 2 puana yükseldi.

TRABZONSPOR'DA TEKNİK SORUMLU DERELİOĞLU

Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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