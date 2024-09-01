Fırtına deplasmanda 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.
Eyüpspor puanını 8 yaptı. Trabzonspor ise 2 puana yükseldi.
TRABZONSPOR'DA TEKNİK SORUMLU DERELİOĞLU
Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.
MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU DA MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.
SOL BAMBA UNUTULMADI
Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.