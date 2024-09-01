Göz-Göz’e müjde

Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi, yüzlerce yelkencisi ile beraber Urla'ya dönüyor. Yelken Tesisleri, geçen yıl Haziran ayında Urla Belediyesi tarafından yıkılmıştı. Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapması beklenen, onlarca kişiye aile olan, sporcu yetiştiren, şampiyonlar çıkaran, Yelken ve Windsurf alanı kullanılamaz hale gelmişti.

KUM DENİZİ PLAJI YAKINI'NDA

Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı, Urla Belediyesi'nin açmış olduğu arazi kiralama ihalesini kazandı ve Yelken Şubesi yeni bir tesise kavuşma hakkı kazandı. Kum Denizi Plajı'na yürüme yakınlığında yer alan arazi, 29 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Yelken Şubesi'ne teslim edildi. En hızlı şekilde yerleşimi yapılarak faaliyete geçecek tesiste birçok çocuk ve milli sporcu Göztepe çatısı altında spor yapma imkanı bulacak. 2028 Olimpiyatları'nı kendisine hedef belirleyen yelken şubesi, Ekim ayında tesisi işler hale getirecek. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tesisimizin yeniden Urla ilçesine kazandırılmasında destek veren herkese teşekkür ederiz. Her zaman desteğini hissettiğimiz Onursal Başkanımız Sn. Mehmet Sepil'e de teşekkürü bir borç biliriz" dedi.