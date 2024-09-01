Kaçana yanıyor

Trendyol 1'inci Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kaçırdığı gollere ve atamadığı penaltıya yandı. Müsabakanın 32'nci dakikasında Oğuz'la penaltı vuruşundan yararlanamayan siyah-beyazlılar büyük avantajı kaçırdı. Geride kalan 4 karşılaşmada 2'nci beraberliği elde eden Ege ekibi, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alıp 5 puan topladı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, 3 puanı almayı çok istediklerini ancak gelen fırsatları değerlendiremediklerini dile getirdi.

"KARŞILIĞINI ALACAĞIZ"

Oyuncuların sahada teknik ekibin isteklerini yerine getirdiğini belirten Çavuş, " Oyuna baktığımızda her şeyi deneyen bir oyuncu grubu vardı. Ancakişi golle sonuçlandıramadık. Bir de penaltıyı kaçırınca çok daha farklı olabilecek bir oyun ister istemez bu seviyeye geldi. İnanılmaz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Oyuncu gurubumla beraber güzel bir birliktelik oluşturmaya başladık. Bu oyun gücünün ilerleyen haftalarda çok daha fazla karşılığını alacağımızı düşünüyorum" dedi

Manisa fk'da kurmaylar Adanaspor beraberliğinin ardından transferde gaza bastı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istediği isimler üzerine yoğunlaşan kurmaylar, Billal Messaoudi ve Aliou Traore için temasları sıklaştırdı. İki oyuncunun da Manisa ekibine gelmeye sıcak baktığı bilinirken, kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde oyuncuları Manisa'ya getirmek için çaba harcadığı ifade edildi.

Manisa FK'da Oğuz Gürbulak, 32. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Tecrübeli futbolcu, kaçan penaltının ardından büyük üzüntü yaşarken, arkadaşları Oğuz'u teselli etti.

Manisa FK'nın yeni transferlerinden Kwasi Okyere Wriedt, Adanaspor maçında da ağları sarsamadı. 4 maça da 11'de başlayan tecrübeli golcü şuana kadar 2 asist yapabildi.