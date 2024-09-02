Altay umutlu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Altay evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 2 takım da lige 1'er puanla başladı. Altaylı taraftarlar maç sonunda futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderdi. 6'ncı dakikada Altay mutlak golden oldu. Konuk ekipten Muhammet Özkal'ın kısa düşen geri pasında araya giren Deniz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli golcü topu ayağında aşında kaleci Alp meşin yuvarlağa sahip oldu. 24'üncü dakikada 24Erzincanspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta İrfan ceza sahasına kesti, Doğukan'ın kafa vuruşanda top az farkla yandan dışarı gitti. 26'ncı dakikada Erzincan ekibinde Ozan Can sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, kaleci Ozan uzanarak golü önledi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

OZAN GOLE İZİN VERMEDİ

53'üncü dakikada 24Erzincanspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ozan Can'ın şutunda kaleci Ozan bir kez daha gole izin vermedi. 76'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in pasında arka direkte Mehmet Nur topa dokunamayınca Altay net bir fırsatı kaçırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 0-0 sona erdi.

SÖZLEŞME UZATAN OZAN VE DENİZ 11'DE

Geçtiğimiz Mayıs ayında sözleşmesi sona eren Altay'ın tecrübeli oyuncuları Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç, yeni sözleşmeye imza attıktan kısa bir süre sonra 24Erzincanspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başladı. Yaz boyunca takımla idman yapmalarına rağmen siyah-beyazlılarla resmi mukavele yapmayan tecrübeli oyunculardan kaleci Ozan ile 2 yıllık, forvet Deniz Kadah ile 1 yıllık sözleşme önceki gün imzalandı ve Türkiye Federasyonu'na bildirilerek lisansları çıkarıldı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan da usta isimleri as kadroda görevlendirdi. Öte yandan Altay'ın eski kaptanlarından olan ve geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılan İbrahim Öztürk eski takımını protokol tribününde takip edenler arasındaydı.

MUSTAFA DENİZLİ DE KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Altay - 24Erzincanspor maçını stada ismini veren siyah-beyazlıların ve Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli de protokol tribününden takip etti. İzmir ekibinin Başkanı Süleyman Özkaral ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte karşılaşmayı izleyen Denizli'ye taraftarlar da ilgi gösterdi. Altaylı futbolseverler, sezonun ilk maçında tribünde yer aldı. Bine yakın futbolsever 90 dakika boyunca takımını destekledi.

LEVENT ARIÖZ / MİNİ YORUM

Altay'ın Süper Lig'e kadar yükseldiği Özgür Ekmekçioğlu döneminin ilk maçıydı 24Erzincanspor karşılaşması. 2016-17 sezonunun açılış karşılaşmasında siyah-beyazlılar rakibini 2-0 yenmiş ve serüvenin sonu 2. Lig'e yükselmeyle tamamlanmıştı. Kaderin cilvesi bu sezon da aynı rakiple sezona start verildi ve gönül yine sonu zaferle bitsin istiyor bu dönemin de. Tabi o dönemle bu dönemki şartlar mali olarak çok farklı. Ama Altay moral veren bir beraberlikle başladı. Yaşanan saha dışı sıkıntılar herkesin malumu, o yüzden işin pozitif tarafından bakarsak bu 1 puan biraz mübalağa olacak ama transfer yasağını açmak kadar yüzleri güldüren bir hadise oldu. İlk yarı top Erzincan'ın kontrolündeydi ve rakip savunmasını önde kurup Gökhan Karaaslan'ın takımına top yaptırmadı. İkinci yarı ise daha derli toplu bir Altay vardı. Özellikle Özgür Özkaya'nın savunmadaki hamleleri çok kritikti. Duran topta çokça pozisyon ele geçmesine rağmen bir türlü tehlikeli hal alamadı. Maçın özeti ise 90 dakika sonundaydı. Tribündekiler futbolcuları çağırıp mücadelelerinden dolayı tebrik etti, bağrına bastı. Aslında 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Altay'la bu Altay takımı birbirine pek benzemiyor dedik ama evet benziyor. Mücadeleleri, sahada ayak basmadık yer bırakmamaları ve siyahbeyazlı formayı sahiplenmeleriyle o sezonu hatırlatıyorlar.