Aslan’da buruk sevinç

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi biletini alamamanın üzüntüsünü yaşayan G.Saray, önceki gün deplasmanda Adana Demirspor engelini 5-1'lik sonuçla geçerek rahatlasa da Mauro Icardi'nin sakatlığı buruk bir sevince neden oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsünün arka adalesinde yırtık şüphesinin olduğu sahalara dönmesinin uzun sürebileceği konuşuluyor. Yapılacak kontroller sonrası kulübün açıklama yapması beklenirken G.Saray'ın tek tesellisi Arjantinli oyuncunun sakatlığının milli araya denk gelmesi. Bu arada Galatasaray, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle birlikte deplasmandaki kazanma serisini 14 maça çıkarırken kulüp tarihinin dış sahadaki galibiyet serisi rekorunu 11 karşılaşmaya çıkardı. Bu arada Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.