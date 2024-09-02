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Haberler Spor

Denizlispor’da futbola 2 patron

HABER MERKEZİ
Denizlispor’da futbola 2 patron
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belirlendi. Yeşilsiyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyemiz Özkan Dibekoğlu, futbol şubemizden sorumlu olacak. Yeni projelerle kulübümüze güç katacak olan futbol şubemiz, Alman disiplini ile çalışmaya devam edecek. Yönetici arkadaşlarımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanlarla sürdürüyor. Teknik kadro takımın çalışmalarından memnun olduklarını ve lige galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.
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