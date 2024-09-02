Sol Bamba’nın naaşı Fransa’ya gidecek

Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba'nın ani ölümü tüm futbolseverleri yasa boğarken, cenazenin bugün İzmir'den Fransa'ya nakledileceği öğrenildi. 39 yaşındaki teknik adamın ani vefatı sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Manisa'ya geldi. Pazar günü olması nedeniyle konsolosluklara ulaşım sağlanamazken, Chole Elizabeth Bamba'nın isteği doğrultusunda cenazenin İzmir'den direkt olarak Fransa'ya nakledileceği açıklandı. Sol Bamba'nın iki kızının ise Fransa'da ikamet ettiği belirtildi.

SEVENLERİ UNUTMADI

SOL Bamba'nın naaşının dün gece de Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Morgu'nda tutulduğu bildirildi. Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Genel Menajer Cenk Karayel ve Futbol Federasyonu yetkilileri de Manisa'ya geldi. Öte yandan Bamba'nın ani vefatı sonrası tüm futbol dünyası şoka uğrarken, eski takımları ve sevenleri 39 yaşındaki teknik adam için taziye mesajları paylaşıldı.