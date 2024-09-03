Bodrum moralsiz

SÜPER Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum FK, Türkiye'nin devler arenasına iyi başlamadı. Yeşil-beyazlılar, Ege derbisinde deplasmanda Göztepe'ye yenilerek 3 puanda kalırken, son 4 sezonun da en kötü başlangıcına imza attı. Muğla ekibi, G.Antep ve Eyüp'ün ardından Göztepe önünde de puan alamazken, tek galibiyetini 3. haftada Konyaspor önünde elde etmişti.

Yeşilbeyazlılar, İkinci Lig'de ilk 4 haftada 3 puan topladığı 2020- 21 sezonunun ardından bu performansıyla en kötü başlangıcını yaşadı. 2021-2022 sezonunda bu süreçte 9 puan toplayan Bodrum FK, 2022-23'te 10 puan, geçen sezon ise 7 puan toplayarak dikkat çekmişti. Milli araya moralsiz giren Muğla ekibi, bu boşluğu fırsat bilerek yaralarını saracak. 4 maçta 8 gol yiyerek savunma anlamında alarm veren yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör İsmet Taşdemir özellikle geri dörtlüyü toparlamaya çalışacak.