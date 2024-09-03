  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Bodrum moralsiz

Muğla ekibi, Süper Lig’de 4 maçta 3 puan alırken, son dört sezonun en kötü başlangıcına imza attı. Milli ara ilaç olacak

HABER MERKEZİ
Bodrum moralsiz

SÜPER Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum FK, Türkiye'nin devler arenasına iyi başlamadı. Yeşil-beyazlılar, Ege derbisinde deplasmanda Göztepe'ye yenilerek 3 puanda kalırken, son 4 sezonun da en kötü başlangıcına imza attı. Muğla ekibi, G.Antep ve Eyüp'ün ardından Göztepe önünde de puan alamazken, tek galibiyetini 3. haftada Konyaspor önünde elde etmişti.

Yeşilbeyazlılar, İkinci Lig'de ilk 4 haftada 3 puan topladığı 2020- 21 sezonunun ardından bu performansıyla en kötü başlangıcını yaşadı. 2021-2022 sezonunda bu süreçte 9 puan toplayan Bodrum FK, 2022-23'te 10 puan, geçen sezon ise 7 puan toplayarak dikkat çekmişti. Milli araya moralsiz giren Muğla ekibi, bu boşluğu fırsat bilerek yaralarını saracak. 4 maçta 8 gol yiyerek savunma anlamında alarm veren yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör İsmet Taşdemir özellikle geri dörtlüyü toparlamaya çalışacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA