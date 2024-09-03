Denizlispor’un dersi Bergama

TARIHINDE ilk kez mücadele edeceği 3. Lig'de sezona evinde Bergama maçıyla başlayacak olan Denizlispor'da gözler Ege derbisine çevrildi. Transfer yasağı ve maddi imkansızlıklarla boğuşan Denizli temsilcisi, rakibini taraftarının desteği ile yenerek sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. İki aydan bir uzun süredir sezona hazırlanan ve üç özel maç yapan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, az hazırlık maçı yaptıklarından yakındı. Her şeye rağmen futbolcularına güvenen Mavioğlu, " Muğlaspor ile yaptığımız maçta eksiklerimizi çok net gördük. Maç arefesindeki antrenmanlarda eksiklerimize çalışacağız. Rakibimiz Bergama'yı izlettim. Artıları eksileri değerlendireceğiz" diye konuştu.