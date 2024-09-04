Horoz’da temlik kavgası

DENİZLİSPOR'DA başkan Ahmet Yalın Yıldırım, eski Başkan Mehmet Uz'un usulsüz olarak 50 milyon liralık temlik aldığını, temliğin kulübe iade edilmesi için 48 saat süre tanıdığını duyurmuş, ayrıca Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Denizlispor'da temliklerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Eski yönetimin görev süresi boyunca kulübümüze ait mali kaynakları usulsüz ve karşılıksız olarak temlik ettiği tespit edilmiş, bu husus hakkında değerli taraftar ve basın mensuplarına gerekli açıklamalar yapılmıştır. Piyasaya dağıtılan temlikleri eski başkan, şu an itibarıyla kendi üzerine geri devralmakta olup, usulsüz işlerine devam etmektedir" denildi.