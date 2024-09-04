Tire 2021’den taraftara çağrı

Geçen sezon BAL'ı şampiyon tamamlayan Tire 2021 FK, bu sezon 3. Lig'de ilk profesyonel maçına Kelkit Hürriyet maçıyla 7 Eylül Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda çıkacak. Yaz transfer sezonunda dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibi teknik direktör İbrahim Yıldırım yönetiminde lige 3 puanla başlamak istiyor. Taraftarlarından ilk maçlarında stadyumu doldurmalarını isteyen kulüp başkanı Hüma Yüksel, "Lige galibiyetle başlamak takım morali açısından önemli. Sınırlarımızı zorlayarak, güçlü bir takım yarattık. Oynadığımız futbolla kısa sürede herkese hedefleri olan bir takım olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.