Türkiye Kupası’nda ilk tur heyecanı A Spor’da

YENİ formatıyla bu sezon ilk kez oynanacak Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri dün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Yeni formatıyla A Spor'da heyecan fırtınasının yaşanacağı kritik karşılaşmalarda ilk turda kuraya giren Ege temsilcilerinin rakipleri netleşti. 3. Lig'de mücadele eden Uşakspor, 1922 Konyaspor ile , Denizlispor ise Bucak Belediye Oğuzhan Spor ile eşleşti. Uşak temsilcisi, Konya ekibini evinde ağırlarken, Denizli temsilcisi ise Burdur deplasmanına gidecek. Büyük rekabetin yaşanacağı müsabakalar 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.