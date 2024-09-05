Bodrum FK’nın rotası Kunde

SÜPER Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atarak 1.5 milyon Euro bedelle hücum oyuncusu Taulant Seferi'yi kadrosuna katan Bodrum FK'da yeni hedef orta sahayı güçlendirmek. Yeşilbeyazlılar, son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Pierre Kunde ile ilgileniyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonu olan Olimpiakos'tan Atromitos'a kiralanan deneyimli futbolcu, 27 lig ve 3 kupa müsabakasında görev aldı.

MADRID'TE YETIŞTI

Atletico Madrid altyapısında yetişen Kunde, Extremadura, Granada, Mainz ve Bochum formaları da giydi. 2019-20 sezonunda görev aldığı Mainz'de kariyerinin en parlak dönemini geçiren ve piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükselen oyuncu, Kamerun Milli Takımı'nda da 2 kez şans buldu.