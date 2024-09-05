Emektar stat harabeye döndü

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Ali Artuner Stadyumu, bakımsızlıktan dolayı adeta harabeye döndü. Göztepe ve Türkiye A Milli Takım'ın efsane filebekçisi Ali Artuner'in adını taşıyan stat kaderine terkedildi. 1968 yılında o zamanki adıyla Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Türk takımı olan Göztepe'nin "efsane kadro" olarak anılan takımının file bekçisi olan Ali Artuner'in ismi ölümsüzleştirilerek Narlıdere'deki antrenman sahasına verildi. Çocukların ve gençlerin spor çalışmaları yaptığı bu saha son zamanlardaki bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.

GÖZTEPE HAREKETE GEÇTİ

Tuvalet ile lavaboların sağlığı tehdit eden bir hale geldiği görülürken, tel örgü ve direklerin ise insan hayatını tehlikeye soktuğu gözlemlendi. Bu durum üzerine Göztepeli yetkililer, takımlarının efsane futbolcularının adını taşıyan Narlıdere Ali Artuner Stadyumu için harekete geçti. Fakat Narlıdere Belediyesi yetkililerinin hiçbir şekilde bu girişime olumlu bir dönüş yapmadığı ve çeşitli engellemelerde bulunduğu iddia edildi. Stadın halini görenler büyük üzüntü yaşadı.