Soma’dan Süper Lig’e

TFF 2. Lig ekibi Somaspor, amatörden keşfedip vitrine çıkardığı oyuncuları üst liglere uğurlamaya devam ediyor. Daha önce Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, geçen hafta Oğuzhan Ayaydın'ı Birinci Lig'e uğurlayan siyahbeyazlılar, Süper Lig'e iki oyuncu daha verdi. Somaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat ve 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Dönmez yuvadan uçtu. Soma ekibi, önceki sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör'e düşen Torbalıspor'dan transfer ettiği Mahmut Şat'ı Süper Lig ekibi Alanyaspor'a gönderdi.

YÜZDE 20 PAY

YINE geçen sezonun başında amatör ligde 1926 Bulancakspor'dan alınan Rıdvan Dönmez de Süper Lig'in yolunu tutan ikinci isim oldu. Genç oyuncu Rıdvan, Türkiye'nin devler arenasının gediklisi Konyaspor'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, bu futbolcuların bonservisinden önemli gelir elde etti. Siyahbeyazlılar, her iki oyuncuyu da 4.5 milyon lira bonservis bedeliyle satarken toplamda 9 milyon lirayı kasasına koydu. Ayrıca Manisa temsilcisi oyuncuların bir sonraki satışından da yüzde 20 pay sahibi olacak. Somaspor yönetimi Rıdvan ve Mahmut'tan gelen kaynakla kadrosuna yeni takviyeler yapmayı planlıyor.