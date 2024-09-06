Denizlispor kabus görüyor

2. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Yeşil-siyahlılarda ön çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat edilen Muhammet Yavuz'un ardından iki genç oyuncudan daha kötü haber geldi daha sakatlandı. Denizlispor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alaattin Öner de ameliyat olduğu için 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Fıtık ameliyatı olan futbolcunun beklenmedik sağlık sorunu Horoz'u sıkıntıya soktu. Muğlaspor ile yapılan hazırlık maçı sonrası adalesinde ağrı oluşan Mehmet Ali Ulaman takımdan ayrı çalıştı. Mehmet Ali Ulaman'ın bu hafta Bergama Belediyespor'a karşı görev alıp alamayacağı maç günü belli olacak.