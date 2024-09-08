Bodrum Poko’yu istiyor

TRENDYOL Süper Lig'de milli arada çalışmalarını sürdüren Bodrum FK'da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva forması giyen 31 yaşındaki ön libero Andre Poko'ya kanca attı. Şu an boşta olan ve birçok kulüp ile temasta olan oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, nabız yoklayacak. Daha önce Göztepe ile Altay formasını terleten Poko'nun Süper Lig'de oynamaya sıcak yaklaştığı ifade edilirken, yönetimin önümüzdeki hafta içi tecrübeli ön libero ile masaya oturması bekleniyor.

TAYLAN İMZALADI

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in deneyimli oyuncunun çok yönlü bir oyun anlayışına sahip olduğu için Poko'yu istediği ifade edildi. Ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen Poko'nun bir an önce transfer edilerek takıma adapte olması isteniyor. Profesyonel kariyerinde Bordeaux, Karabükspor Al Khaleej gibi takımlarda da forma giyen Poko'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda mücadele etmek istediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Bodrum Futbol Kulübü, transferde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Aslen Muğlalı olup Bucaspor altyapısında yetişen Taylan, Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe, Erzurumspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'a 2019'da transfer oldu. Sarıkırmızılılarda 3 sezon boyunca forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor'da kiralık olarak görev yaptı. Taylan, A Milli Takım'da da 9 maçta oynadı.