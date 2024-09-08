Ege Cup’ta zafer Bahçeşehir’in

ALİAĞA Petkimspor'un ev sahipliğini yaptığı Ege Cup 2024 hazırlık turnuvasının şampiyonu İstanbul ekibi Bahçeşehir Koleji oldu. Yarı finalde Yukatel Merkezefendi'yi eleyen Bahçeşehir, dünkü final karşılaşmasında Manisa Basket'i 93-57 mağlup etti. İstanbul ekibinde Bouteille 15, Odiase 14 ve Marko Simonovic 13 sayıyla yıldızlaştı. Turnuvada Manisa ikinciliği elde ederken, 3.'lük maçında Aliağa Petkim, Merkezefendi karşısında 94-69'luk skorla kazandı. Breein Tyree 15 sayı, 5 asist, Dewayne Russell 15 sayı ve Jordan Wright 12 sayı ve 4 ribaund ile İzmir ekibine galibiyeti getiren isimler oldu.