Tire FK’ya soğuk duş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Kelkit Hürriyespor'u ağırlayan Tire FK ilk profesyonel karşılaşmasından 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşma öncesi TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak, Tire FK kulüp başkanı Hüma Yüksel'e BAL Ligi şampiyonluk kupasını verdi. Karşılaşmaya ev sahibi hızlı başladı. 11'de, Metan'ın uzaktan yerden sert şutunu kaleci Suphi kontrol etti. 20'de, Ahmet'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşu kaleci Mert'te kaldı. 44'de, Mehmet net fırsattan yararlanamayınca ilk devre 0-0 berabere sonuçlandı. 53'te, kaleci Mert'i önde yakalayan Yunus yerden plase bir vuruşla takımını öne geçirdi 0-1. Golden 9 dakika sonra 62'de, Serhat o dakikaya kadar hatasız oynayan kaleci Suphi'yi mağlup etti 1-1. 64'te İlhanın akıl dolu vuruşunda topun filelere gitmesine kaleci Suphi engel oldu. 87'de, Yunus klas bir vuruşla karşılaşmada son sözü söyledi.