5. Dünya Göçebe Oyunları başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 21 farklı geleneksel spor dalında müsabakaların gerçekleştirileceği 5. Dünya Göçebe Oyunları dün yapılan açılışla başladı. Astana Arena Stadı'nda yapılan açılış törenine çok sayıda ülkenin devlet başkanı katılırken, Türkiye'yi de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan temsil etti. Organizasyon için hazırlanan Etno Köyü'nde kurulan stantlar da büyük ilgi gördü.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, UNESCO, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kazakistan Etnospor Birliği gibi kuruluşların iş birliğinde "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla düzenlenen oyunlar 13 Eylül'e kadar sürecek.