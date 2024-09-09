Bodrum’da İmeri yolcu

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın 11.transferi Taylan Antalyalı olurken, ayrılan isimler de netleşiyor. Burak Çoban'ın Iğdır FK'ya, Koray Kılınç'ın Erzurumspor FK'ya gitmesinin ardından Omar İmeri'yi de 2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor'un transfer etmeye yakın olduğu öğrenildi. Makedonya Üsküp doğumlu olmasına rağmen Türk vatandaşı olan ve 2. Lig'de oynamasına engel bulunmayan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun da forma şansı bulamadığı için Bodrum'da mutsuz olduğu ve ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Antalyaspor ile Türkiye kariyeri başlayan 1999 doğumlu futbolcu, 2021 yılından beri Ege ekibinde şans buluyordu.