Bornova 1877’den harika başlangıç

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta maçında sezona üst lig iddiasıyla giren Bornova 1877, sahasında Bulvarspor'u farklı mağlup etti: 4-0. Geçen sezon Play-Off oynayan yeşil-siyahlılar, bu sezon da iddialı olduğunu gösterdi. Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 25. dakikada Murat Arslan'ın golüyle öne geçti: 1-0. 44'te sahneye çıkan Yasin Uzunoğlu aradaki farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu ilan etti: 2-0. 52'de Sabahattin Destici Bornova'yı iyice rahatlatan golü kaydetti: 3-0. 67'de bir kez daha sahneye çıkan Murat Arslan maçın skorunu ilan etti: 4-0. Bornova 1877 sezona süper bir başlangıç yaptı. İzmir ekibini yeni ilk maçta göz doldurdu.