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Bornova 1877’den harika başlangıç

Bornova, Bulvarspor’u Murat (2), Yasin ve Sebahattin’in golleriyle yendi

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’den harika başlangıç
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta maçında sezona üst lig iddiasıyla giren Bornova 1877, sahasında Bulvarspor'u farklı mağlup etti: 4-0. Geçen sezon Play-Off oynayan yeşil-siyahlılar, bu sezon da iddialı olduğunu gösterdi. Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 25. dakikada Murat Arslan'ın golüyle öne geçti: 1-0. 44'te sahneye çıkan Yasin Uzunoğlu aradaki farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu ilan etti: 2-0. 52'de Sabahattin Destici Bornova'yı iyice rahatlatan golü kaydetti: 3-0. 67'de bir kez daha sahneye çıkan Murat Arslan maçın skorunu ilan etti: 4-0. Bornova 1877 sezona süper bir başlangıç yaptı. İzmir ekibini yeni ilk maçta göz doldurdu.
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