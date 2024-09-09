Buca kaçamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında sezona galibiyetle başlayan Bucaspor 1928, Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 3. dakikada Mehmet Erdem'in sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda Yasin altı pastan tamamlayıp golü attı: 1-0. 9'da Ankara Demirsporlu Okan'ın ceza sahasına girer gitmez vuruşu üstten dışarı çıktı.

GÜNEY SAHNE ALDI

36'da Mehmet Sak'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş karambol yarattı, kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı. 40'da Mehmet Erdem'in soldan ortasında Arda'nın kafa vuruşu uzak direğin dibinden auta gitti. 45 artı 2'de Buca ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ankara Demirsporlu Güney altıpastan fileleri havalandırdı: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 49'da Yasin sağ kanatta çizgiye inip ortaladı. Ardanın kafası uzak direğin yanından auta gitti. 58'de Mehmet Erdem'in sol çaprazdan vuruşunda Zeki Yıldırım kale dibine paralel giden topa kaymak istedi ama uzanamayınca mutlak golü Fırtına kaçırdı. 76'da İsmail'in havadan ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Emre Nefiz'in kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk iç saha maçını taraftarı yalnız bırakmadı. Yeni Buca Stadı'nda kapalı ve maraton tribünde yer alan 3 bine yakın takımını destekledi. Bucasporlu gönüldaşlar geçtiğimiz Mayıs ayında vefat eden sarı-lacivertlilerin tribün lideri Evren Yiğit'i unutmadi ve "Evren yiğit ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratları yaptı. İlk yarının sonlarına doğru kapalı tribünde Buca taraftarları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek gerginliği sakinleştirdi.

BALCIOĞLU KAZANAN 11'İNİ BOZMADI

BUCASPOR 1928 teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, takımının gecen hafta 2-1 kazandığı Erbaaspor maçının 11'ini bozmadı. Tecrübeli teknik adam istikrarı seçti. İzmir temsilcisinde Erbaaspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Berkin Özgür ve Osman Işıklı kadroda yer almadı. Sarılacivertlilerin altyapısından çıkan 3 isim (Efe Doğan, Emre Erdem, Arda Usluoğlu) as kadroda kendine yer buldu.