Fethiyespor dejavu yaşıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilen Fethiyespor, ikinci karşılaşmasında da puanla tanışamadı. Geçen sezon 1'inci Lig'e veda eden Tuzlaspor'a konuk olan Fethiyespor, müsabakayı 2-0 mağlup tamamladı. İlk 2 haftada puan alamayan Ege ekibinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, çok üzgün olduklarını belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor" dedi. Muğla temsilcisi, Play-Off hattının uzağında kaldığı geçtiğimiz sezona da kötü başlamıştı. İlk 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen lacivert-beyazlılar sadece 3 beraberlik alabilmiş, daha sonra 6. haftada Denizlispor'u yenerek 3 puanla tanışmıştı.