İkinci yarı ‘Nefiz’di

BUCA Arena Stadı her zaman olduğu gibi yazın son günlerini geçirsek de esintiliydi. İzmir'de sonbaharın geldiğini ilk anlayanlar şanslı 3 bine yakın Bucaspor sevdalısı oldu. Buca da maça hava ve lakabına atıfta bulunarak Fırtına gibi başladı. 3. dakikada Yasin ile golü buldu ve anında kontak kapattı. Ankara Demirspor topa hükmeden taraftı ve devre bitmeden golü buldu. Devre arasında benim gibi birçok futbolsever Buca'nın yaşlılardan kurulu bir takım olduğunu ve erken yorulduğunu düşünerek 2. devreyi karamsar şekilde beklemeye başladı ama umulmadık şekilde Fırtına, son 45 dakikayı domine etti. Emre Nefiz'in 2.yarida oyuna girmesi Uğur Balcıoğlu'nun öğrencilerinin dinamik oynamasını sağladı. Asıl yeri sağ bek olmasına rağmen deneyimli oyuncu, orta sahanın sol iç bölgesinde arı gibi işledi. Hatta İsmail Haktan'ın 'Neymarvari' havadan ara pasında gole çok yaklaşmıştı ki, sonunu getiremedi. Oyuncular bazen mevkii değiştirdiğinde futbol ömürleri uzar ve klasman yükselirler. Emre de kariyerinin kalan bölümünde orta sahada değerlendirilirse 1. Lig'de yeniden şans bulabilir. Transfer yasaklısı Buca için de oyuncunun bu dönüşümü ilerisi için 'Nefiz' olabilir.