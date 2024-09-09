İzmir’de milli şölen

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8 kanalından ekranlara gelecek. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak. Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. Milli Takım'da Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral'in ise cezası sona erdi.

GÜRSEL AKSEL KAPALI GİŞE

A Milli Takımımız ile İzlanda arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri tükendi. İzmir'den ve çevre illerden gelen futbolseverlerin tribünlerde görsel şova imza atması bekleniyor. İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak. A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak. Milliler, İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybetti.

'TÜRKİYE İÇİN TARİHSEL BİR GÜN'

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu dün Gürsel Aksel Stadı'nda değerlendirmelerde bulundu. Montella, maçın 9 Eylül'de oynanacak olması ile ilgili"İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz. 9 Eylül sadece İzmir için değil Türkiye için çok tarihsel bir gün. Tarihsel bir günde kutlamalara biz de katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu. İzlanda'nın çok iyi ve kompakt bir takım olduğu belirten Montella, "Son Avrupa finalisti İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir rakip" derken sakat olanile ilgili henüz karar vermediklerini söyledi.

OKAY: BURADA OYNAMAK ÖZEL HİSSETTİRİYOR

OKAY Yokuşlu, basın toplantısında İzmir'de doğup büyüdüğünün altını çizerek, "Kendi doğup büyüdüğüm yerde oynamak insana özel hissettiriyor. Kendimi daha da ev sahibi hissediyorum. Ülkemizin neresine gidersek gidelim halkımız bize güzel duygular yaşattırıyor. Farklı bir jenerasyonumuz var, çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var, hocamız aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğu bir durumdayız. Güzel bir turnuvanın ardından güzel duygular pekişti" dedi.