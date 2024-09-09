Maraton coşkusu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna düzenlenen 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Dominick Kipkirui Bett, kadınlarda Fransız Marie Clemence Calvin kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

KENYALILAR ÖNDE BİTİRDİ

Genel klasman erkeklerde Kenyalı Dominick Kipkirui Bett altın madalyaya ulaştı. Kenyalı Michael Kiplangat Mutai ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncü oldu. Kadınlarda da koşuyu Fransız Marie Clemence Calvin birinci, Dilan Atak Kuluk ikinci, Fatma Arık üçüncü tamamladı. İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi.

ÖDÜLLER MEYDANDA VERİLDİ

Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu. Dereceye giren sporculara ödülleri Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici verdi.