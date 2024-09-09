Menemen FK son nefeste

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk maçında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu mağlup eden Menemen FK, ikinci hafta maçında da Karaman FK'yı yenerek ikide iki yaptı: 1-2. Müsabakaya iyi başlayan sarılacivertliler, rakibinin kalesini abluka altına aldı. 30. dakikada Burak Yeşilay Menemen FK'yı öne geçiren golü attı: 0-1. 45+2'de ev sahibi takımda sahneye çıkan İlke Tankul skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın son anları nefesleri keserken, Menemen FK Mazlum Demir'in 90+7'de attığı golle kazandı: 1-2. Menemen FK, puanını altıya yükseltti.