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Menemen FK son nefeste

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Burak ve Mazlum’un golleriyle kazanmayı bildi.

HABER MERKEZİ
Menemen FK son nefeste
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk maçında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu mağlup eden Menemen FK, ikinci hafta maçında da Karaman FK'yı yenerek ikide iki yaptı: 1-2. Müsabakaya iyi başlayan sarılacivertliler, rakibinin kalesini abluka altına aldı. 30. dakikada Burak Yeşilay Menemen FK'yı öne geçiren golü attı: 0-1. 45+2'de ev sahibi takımda sahneye çıkan İlke Tankul skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın son anları nefesleri keserken, Menemen FK Mazlum Demir'in 90+7'de attığı golle kazandı: 1-2. Menemen FK, puanını altıya yükseltti.
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