Nazilli kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, evinde konuk ettiği Vanspor FK'ya 3-0 mağlup oldu. 5. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Gökmen, pasını Kürşat'a verdi, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu üstten auta gönderdi. 17'de Cumhur, soldan ceza sahası içine ortaladı, meşin yuvarlağa iyi yükselen Miraç, kafayla vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı. 28'de Bekir, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine girdi, pasını Hasan'a aktardı, vuruşunu yapan oyuncu çerçeveyi tutturamadı. 39'da Massis, sağ kanattan topu ceza sahası içine ortaladı, Fuat beklemeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

VAN EKİBİ BASKIYI ARTTIRDI

55'te Nazilli savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde bulan Hasan, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yapan oyuncu kaleye nişan alamadı. 67'de Kürşat, orta sahada buluştuğu topu, ceza sahası içine kadar sürükledi, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu topu soldan auta gönderdi. 65'da sağdan Ahmet'in kullandığı köşe vuruşuna Fuat kafayla vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-2. 87'de Miraç, ceza yayı üzerinde bulduğu topu beklemeden kaleye nişanladı ancak kaleci son anda topu tokatlayarak kornere yolladı. 90+4'te ceza sahası içine sarkan Devrim, vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-3. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.