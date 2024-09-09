Turgutluspor yıkıldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yenileyen Turgutluspor, ilk hafta maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u konuk etti. Yeni sezon öncesi kadrosuna 18 yeni isim katan Manisa temsilcisi, maça hızlı başladı. 37. dakikada Serhat Yeşilördek takımını öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip, 65'te Aykut Çift'in golüyle skora dengeyi getirdi. 90+5'te Cüneyt Balçık konuk ekibi öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi. Turgutluspor, önümüzdeki hafta 1926 Polatlı Bld'ye konuk olacak.