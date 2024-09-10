Bodrum’a 2. Arnavut

Milli ara dönüşünde cumartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştiriyor. Son olarak Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, şimdi de Seferi'nin vatandaşı Arlind Ajeti'nin transferinde sona geldi. Yeşilbeyazlılar 30 yaşındaki stoper için kulübüne 300 bin Euro bonservis ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcunun da dün Bodrum'a gelerek yöneticilerle görüştüğü, kulübü ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Yıllık maaş konusunda da yeşil-beyazlılar ile anlaşan tecrübeli oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Futbola Basel'de başlayan Ajeti; Concordia, Frosinone, Torino, Crotone, Grasshoppers, Vejle, Reggiana, Padova ve Pordenone'de görev almıştı. 1994 doğumlu futbolcu, Arnavutluk Milli Takım formasını da 28 kez giydi. Kulüp kariyerinde 221 resmi maça çıkan deneyimli stoper, rakip fileleri 17 kez sarsarak golcü kimliğiyle de ön plana çıktı.

MANİSA FK İLE YENİŞEMEDİ

BODRUM Futbol Kulübü, 1. Lig temsilcisi Manisa FK ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maça yeşil-beyazlılar, Bahri, Üzeyir, Erkan, Musah, Ege, Obekpa, Ahmet, Brazao, Kenan, Celal, Haqi 11'iyle başladı. Bodrum'un gollerini Kenan Özer attı. Manisa FK'da ise Ramirez ile Wriedt ağları havalandırdı.