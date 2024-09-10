Kartal’dan süper atak

SÜPER Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok yıldızı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Felix Udokhai hamlesinin ardından sessizliğe geçti. Takımdaki yabancı futbolcularıyla yolları ayırmadan yeni takviye yapması zor görünen Kara Kartal için dünyaca ünlü yıldız bir anda gündeme geldi. Milan'da sorunlar yaşayan ve tıpkı Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen gibi kadro dışı kalabileceği öğrenilen Rafael Leao için Beşiktaş ismi ön plana çıktı.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Rafael Leao, Milan ile ipleri koparma noktasına geldi. Portekizli yıldızın, Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Beşiktaş seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi. Beşiktaşlı taraftarlar da Pepe transferinde olduğu gibi 'Come to Beşiktaş' yorumlarını Leao için de yapmaya başladı. Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 90 milyon euro. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a gelmesi halinde Galatasaraylı Victor Osimhen'in 100 milyon euroluk değerinin arkasında en pahalı ikinci futbolcu olacak.