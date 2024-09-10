Manisaspor’da gençler dağıldı

YAŞADIĞI mali kriz sonrası getirilen transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır kendi altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Manisaspor, bu sezon oynayacağı Manisa Süper Amatör Lig öncesi kadrosunu gelecek vaat eden gençler yerine eski futbolculardan kurdu. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından bu sezon kadroya çağrılmayan gençler ise kentteki diğer amatör takımlar tarafından sahiplenildi. Kendilerine vefasızlık yapıldığını ifade eden genç yetenekler, gittikleri takımların başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Manisaspor'dan yapılan açıklamada ise Gölmarmara'da bir rezerv takımı kurulacağı ve kadroya girmeyen futbolcuların orada değerlendirileceği belirtildi.