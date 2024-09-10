Muğlaspor’dan müthiş dönüş

TFF 3. Lig'e küme düştükten 3 yıl sonra geri dönen Muğlaspor sezonun ilk maçını deplasmanda kazanmayı başardı. Ligde 2. Grup'ta Amasyaspor FK deplasmanına çıkan Muğla, devreyi geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi. Maçın henüz 25. dakikasında Ahmed Kağan'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen yeşil-beyazlılar, Tuğay ve Furkan Demir'in attığı gollerle ilk haftaya 3 puanla başlamayı bildi. İlk haftadan 3 puanı hanesine yazdıran Muğlaspor, galibiyeti Amasya'ya kadar gelip takımı yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı. Muğlaspor, gelecek hafta kendisi gibi bu sezon 3. Lig'e yeni çıkan Tire 2021 ile deplasmanda Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Muğla ekibi bu maçı da kazanarak iddiasını kanıtlamak istiyor.