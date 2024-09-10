“Terliklerimi bile aldılar”

SÜPER Lig'de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terletmiş olan Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı." dedi.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Arabasında oğluyla seyahat halinde olan Souza, hırsızların silahlı soygununa uğradı. Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.